Новости дня
20:42 | 24.12.2019
Фото: oblgazeta.ru
Около тысячи пешеходов пострадали в результате ДТП в Свердловской области
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выявило, что каждое третье происшествие случилось в темное время суток. Основными причинами такой статистики является отсутствие световозвращающих элементов на одежде граждан, а также нарушение ПДД.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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12:50 | 24.12.2019
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12:33 | 24.12.2019
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