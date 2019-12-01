Около тысячи пешеходов пострадали в результате ДТП в Свердловской области

20:42 | 24.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Свердловской области в период с января по ноябрь было зарегистрировано 894 ДТП с участием пешеходов. В результате инцидентов 117 человек погибли, 811 получили травмы различной степени тяжести.



Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выявило, что каждое третье происшествие случилось в темное время суток. Основными причинами такой статистики является отсутствие световозвращающих элементов на одежде граждан, а также нарушение ПДД.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»