На Урале осужден экс-начальник отдела полиции за организацию нелегальной миграции

20:23 | 24.12.2019

Фото: sm-news.ru

В Свердловской области вынесен приговор экс начальнику отдела полиции по вопросам миграции Татьяне Казаковой и индивидуальному предпринимателю Саяре Азиз оглы Ахундову за организацию нелегальной миграции.



Сотрудница полиции признана виновной сразу по нескольким уголовным делам: п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), по ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ (подстрекательство к фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ), а также по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ (подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ).



Предприниматель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч.4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).



Сообщается, что в августе 2018 года бизнесмен нашел 13 иностранных граждан, которых пригласил на работы на территории Серова и Краснотурьинска. Однако разрешения на работу мигрантов не было. Сотрудница полиции же принимала меры, чтобы рабочих не привлекали к административной ответственности и не депортировали.



Более того, Татьяна Казакова по просьбе гражданина Ахундова организовала фиктивную постановку работников на учет в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение.



Серовский районный суд приговорил Татьяну Казакову к 4 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, Саяру Азиз оглы Ахундову к 3 годам, со штрафом 120 тыс. рублей. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»