В Верхней Пышме сгорел двухквартирный жилой дом

20:04 | 24.12.2019

Фото: readovka.news

Сегодня ночью в поселке Крутой Верхнепышминского городского округа сгорел частный двухквартирный жилой дом. Площадь горения составила 120 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие четыре единицы техники, 19 человек личного состава.



С горением удалось справиться за полтора часа, к утру были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»