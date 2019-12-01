В Свердловской области сгорел частный дом

19:49 | 24.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в городском округе Белоярский, село Косулино сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 190 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на территории сгорели надворные постройки, кровля, чердачное перекрытие, домашнее имущество, стены. В тушении пожара приняли участие шесть единиц техники, 18 человек личного состава.



В течение часа спасатели боролись с открытым горением, еще два часа ушло на проливку и разбор сгоревших конструкций.



О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»