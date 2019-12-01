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18:02 | 24.12.2019
Фото предоставлено Валерием Горелых
Ущерб составил миллион: в Екатеринбурге ликвидировали подпольный алкоцех
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подпольный цех находится в гаражных боксах на территории Екатеринбурга. Организаторами и рабочими незаконного предприятия являются местные жители 1970, 1996 и 1985 годов рождения, а также подданный одной из бывших союзных республики 1984 года рождения.
«Из злачных точек сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов, огромное количество всевозможных приспособлений и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогата разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра превышает 26 400 штук. Общий объем "паленки" составляет свыше 14 095,9 литров. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области это горячительное не специалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ. Среди предновогодних "сюрпризов" есть водка с громко говорящими названиями, такими как LAMBORGHINI, PORSHE, BMW, MERCEDEC-BENZ, LADA SEDAN, ГОЛУБУШКА и многие другие более распространеные. В реальности некоторых наименований даже не существует. Это, своего рода, маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром. В последующем по решению суда вся эта "красота" будет уничтожена. Совет людям только один - не гоняйтесь за дешевизной, здоровье дороже. Покупать "веселье" безопаснее в крупных торговых сетях», - резюмировал полковник Горелых.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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