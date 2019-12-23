В 2020 году в Нижнем Тагиле появится новый трамвай

В Нижнем Тагиле с 9 января следующего года появится новый трамвай. Он будет ходить по маршруту №2 от улицы Островского через проспект Ленина и до Тагилстроя и в обратную сторону.Как сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай», начало движения маршрута в будние дни назначено на 06:14, а в выходные –на 06:12. Последний рейс отправляется на 18:30.