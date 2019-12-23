В следующем году в Екатеринбурге появятся 50 «умных» остановок

16:37 | 24.12.2019

В 2020 году мэрия Екатеринбурга намерена установить в столице Урала 200 остановок общественного транспорта, 50 из них будут «умными».



Как рассказали в городской администрации, в этом году отремонтировали 105 остановок: сначала те, что нуждались в обновлении больше всего, и по которым поступило больше всего обращений от граждан и районных администраций.



Сейчас в Екатеринбурге есть только две «умные» остановки, оснащенные мультимедийными системами – у кинотеатра «Салют» и на площади 1905 года. Эти остановки оборудованы интерактивными панелями, показывающими время прибытия транспорта и погоду, и USB-портами для зарядки телефона.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»