Депутат гордумы Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить действия чиновником после смертельного ДТП

16:13 | 24.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев попросил прокуратуру проверить действия чиновников после ДТП на перекрестке улиц Стачек – Энтузиастов, в результате которой погиб 38-летний отец двоих детей и пострадала его восьмилетняя дочь – впала в кому.



– В кратчайшие сроки встречусь с чиновниками, отвечающими за муниципальную программу «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2021 годы», на реализацию которой из различных бюджетов выделено 10 миллиардов, – написал Вихарев в своем аккаунте в Facebook.



Кроме того, депутат сообщил, что помог жене погибшего в аварии Максима Пушкарева финансово.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»