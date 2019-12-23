Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге сдадут в конце декабря

15:56 | 24.12.2019

Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга заявила, что 28 декабря 2019 года наконец будет сдан благоустроенный сквер за Оперным театром. В этот же день на объект приедет комиссия.



Как рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян, согласно контракту, подрядчик должен был закончить благоустройство сквера еще 4 декабря, однако работы к назначенному времени закончить не успели. Сейчас у подрядчика идут штрафные санкции. Он направил в адрес мэрии письмо, в котором сообщил, что объект находится на завершающий стадии и его готовы сдать.



Напомним, что завершение работ по благоустройству сквера за Оперным театром откладывается с лета этого года. Изначально планировалась, то объект будет сдан еще ко Дню города, однако позже сроки перенесли на начало декабря.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»