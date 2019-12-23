В Екатеринбурге возобновляется работа над небоскребом Opera Tower

15:24 | 24.12.2019

Фото: «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» заявил, что работа над многофункциональным небоскребом Opera Tower в Екатеринбурге возобновляется. Однако прежде чем возобновить стройку, необходимо изменить концепцию МФК.



Директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина рассказала, что решение об изменении концепции было принято после заморозки стройки и судебных процессов. Архитекторы предложили две новые концепции проекта.



Согласно концепции «Моноблок», разработанной «Восток-Проектом», новое здание должно быть массивным ответом «Высоцкому». Строители планируют сделать большой стилобат для коммерческих площадок, детский сад и начальную школу, так как долгострой должен быть дополнен жилым объемом». Вторая концепция «Трилистник» предполагала также сделать еще и квартиры с окнами на три стороны.



Екатерина Спирина отметила, что внутри компании не было единства по поводу проекта. Позже сделали градостроительный анализ квартала улиц Красноармейская - Малышева - Мамина-Сибиряка - сквер за оперным и обсудили его с союзом архитекторов.



Сейчас компания готовит задание для проектировщиков. Планируется, что уже в 2020 году застройщик разработает эскизный проект и вынесет его на Градостроительный совет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»