Свердловский облсуд возобновил дело в отношении мужчины, жестоко убившего кошек своей жены

14:53 | 24.12.2019

Фото: mobidrive.ru

Свердловский облсуд возобновил дело в отношении 32-летнего мужчины из Сухого Лога, зарубившего топором двух кошек своей супруги. Это произошло ещё в середине октября.



Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что Константин Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил жену, а когда она уехала к родителям, с помощью топора поочередно убил ее кота Кокоса и кошку Муру.



Однако этим живодер не ограничился. Чтобы причинить хозяйке кошек боль и моральные страдания, он рассказал ей о произошедшем и пригрозил аналогичной расправой, если та не вернётся домой.



Живодера задержали и завели на него уголовное дело за жестокое обращение с животными и истязание жены. Позже это дело передали в Сухоложский суд, который вынес постановление о прекращении дела задержанного, так как посчитал, что примирение с женой и возмещение ей материального ущерба является поводом к завершению преследования. Прокурор с данным решением не согласился.



Как рассказали в пресс-службе Облсуда, выслушав доводы апелляционного представления, суд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»