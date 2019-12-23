В Екатеринбурге задержали подозреваемого насильника девушки

13:53 | 24.12.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в изнасиловании 23-летней девушки на Уралмаше. Как пишет «КП» со ссылкой на источник в силовых структурах, предполагаемый преступник изнасиловал девушку в автомобиле, угрожал при этом ножом.



По словам источника, мужчина подъехал к многоэтажке в Орджоникидзевском районе и накинулся на жертву. В отношении насильника возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».



В течение двух дней ему изберут меру пресечения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»