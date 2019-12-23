На свердловской трассе пассажирский автобус слетел в кювет

Сегодня, 24 декабря, на трассе Екатеринбург — Каменск-Уральский пассажирский автобус слетел в кювет. Об этом сообщили очевидцы аварии.Пока что обстоятельства аварии неизвестны. Но судя по видеозаписи, пострадали два легковых автомобиля. В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что пострадавших нет.Причины ДТП уточняются.