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12:57 | 24.12.2019

Фото: УралИнформБюро

Несколько десятков домов в Краснотурьинске остались без отопления

Сегодня в Краснотурьинске была понижена температура отопления некоторых домов и общественных объектов, вплоть до полного остывания батарей. Это произошло в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном трубопроводе теплосети Заречного района.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, батареи остыли у горожан, проживающих по следующим адресам:
ул. Рюмина, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29;
ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14;
ул. Фрунзе, 24;
ул. Чернышевского, 18, 20, 22 (частный сектор);
ул. Фрунзе, 19, 21, 23 (частный сектор);
ул. Южная, 34, 42 (частный сектор).

Отключение отопления коснулось не только частных домов и квартир, но и социальных объектов города. Батареи охладились в школе №19, детсадах №19 и 32, поликлинике и детской больнице, общежитии лицея, ж/д вокзале, Колледже искусств (ул. Б. Мира, 15) и общежитии колледжа.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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