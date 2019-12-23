Заксобрание поддержало создание восьмого района в Екатеринбурге

12:33 | 24.12.2019

Сегодня, 24 декабря депутаты законодательного собрания Свердловской области на заседании единогласно поддержали инициативу по созданию в Екатеринбурге восьмого района — Академического. Законодательную инициативу депутатам представлял глава города Александр Высокинский.



«Создание района пройдет в пять этапов и завершится к 2023 году. Создание района потребует внесение изменений в устав Екатеринбурга и законы Свердловской области об административно-территориальном устройстве региона и о границах административно-территориальных единиц области. За последние несколько десятков лет на территории страны не

организовывались муниципальные районы. Мы делаем первый шаг», — отметил мэр.



Отметим, что общая площадь Академического должна составить 4,5 га. В район войдут территории микрорайонов Академический и Широкая Речка, которые сейчас относятся к Верх-Исетскому и Ленинскому районам города. В результате Ленинский район уменьшится с 3,7 га до 2,2 га, Верх-Исетский район с 25,1 га до 21,9 га. К 2023 году население Академического района может достигнуть 250 тыс. человек.



Добавим, что закон вступит в силу в начале января.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»