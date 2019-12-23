В Екатеринбурге на три дня изменились маршруты автобусов №32 и №29

12:00 | 24.12.2019

В Екатеринбурге изменились маршруты автобусов №29 и 32. Автобусы будут следовать по новому маршруту только 3 дня, это связано с аварийно-восстановительными работами на квартальной теплосети, которые проводятся около дома № 23 на улице Латвийской.



Как сообщает ЕМУП «Гортранс», с 19 по 26 сентября данные маршруты от остановки «Компрессорный» следуют по улицам Латвийской, Прибалтийской, Белоярской, Карельской, и Центральной, далее по маршруту.



Добавим, что автобус автобус № 32 следует от микрорайона к центру города через Сибирский тракт, Восточную, Ленина, 8 Марта и доходит до улицы Бориса Ельцина, а автобус №29 соединяет Компрессорный с Кольцово и следует по Сибирскому и Кольцовскому трактам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»