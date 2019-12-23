По центру Екатеринбурга пробегут Дедушки Морозы

11:41 | 24.12.2019

Фото: Свердловская федерация зимнего плавания

В Екатеринбурге всех желающих приглашают на ежегодный забег «моржей», приуроченный к наступающему 2020 году. Марафон организует Свердловская федерация зимнего плавания.



Как рассказали в пресс-службе федерации, для всех участников забега — строгий дресс-код. Мужчины должны быит в красных шортах и красных колпаках, а женщины в синих или голубых юбках, голубых колпаках, белых футболках, майках или топах. Также приветствуются аксессуары в виде белых варежек, мишуры или бороды для Дедов Морозов.



Забег пройдет 29 декабря, старт назначен на 12:00 возле магазина «Декатлон» на Вайнера, 48. Маршрут проложен до Ледового городка на площади 1905 года. Дистанция — примерно 3,5 километра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»