Под Краснотурьинском ликвидировали свалку из отработанных ртутных ламп

11:18 | 24.12.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Неизвестные устроили свалку из отработанных ртутных ламп (отходы 1 класса опасности) в окрестностях Краснотурьинска в районе хвостохранилища Туринского медного рудника, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Лица, допустившие вывоз ртутных ламп сделали это умышленно, чтобы не затрачивать денежные средства на их утилизацию. Для их установления материалы в оперативном порядке направлены в полицию, сообщили в региональном Минприроды.



Администрацией Краснотурьинска по требованию Министерства была организована работа по сбору и вывозу ламп на обезвреживание. Всего вывезено 7185 штук ламп.



В результате проведенных мероприятий земельный участок приведен в надлежащее состояние.

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