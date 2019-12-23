В столице Урала появились камеры еще на одном оживленном перекрестке

10:54 | 24.12.2019

Фото: Google Карты

В Екатеринбурге установили камеры, фиксирующие нарушения, на оживленном перекрестке Пионерского микрорайона. Речь идет о пересечение улицы Челюкинцев и проспекта Космонавтов.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, камеры еще не работают, так как их пока настраивают специалисты. Но уже в январе 2020 года комплекс будет передавать информацию о нарушениях: проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, выезд за стоп-линию и поворот не со своей полосы.



Напомним, что ранее камеры установили на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта. Всего в Екатеринбурге жо 2024 года планируют оборудовать комплексами 122 перекрестка.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»