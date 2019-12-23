В Краснотурьинске выбросили с балкона собаку

09:49 | 24.12.2019

Фото: pinterest.nz

В Краснотурьинске с балкона пятого этажа выбросили собаку. Зоозащитники ищут свидетелей, чтобы установить виновного в смерти питомца.



«Краснотурьинск LIVE» пишет, что труп собаки нашли позавчера около 23:00 рядом с домом №20 по улице Колхозная. Его обнаружила страдающая нарушениями головного мозга девушка. Она попросила мужчин, которые проходили мимо, похоронить собачку. Те припорошили его снегом «где-то во дворах». Сейчас зоозащитники ищут этих мужчин.



Местные жители уверены, что бедняжку выкинул с балкона ее хозяин. Они рассказали, что соседи неоднократно жаловались на то, что мужчина избивал питомца, а тот громко скулил. Однако его супруга заявила, что собака упала с балкона сама. По ее словам, мужчина открыл балкон, чтобы проветрить квартиру, а через некоторое время заметил, что питомца дома нет. Пользователи соцсетей такому заявлению не верят.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»