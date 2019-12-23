Стала известна дата прощания с основателем екатеринбургского театра эстрады

09:18 | 24.12.2019

Фото: Facebook, Константин Зущик

Скончался основатель екатеринбургского театра эстрады 76-летний Николай Головин. Об этом рассказал в соцсети режиссер и артист Константин Зущик.



Прощание с первым директором и художественным руководителем театра состоится 25 декабря в зале прощаний 40-й больницы в 14:00.



Николай Головин основал Театр эстрады в 1996 году и возглавлял его до 2010 года. Константин Зущик написал о нем: «Человек, которому столица Урала обязана появлению театра эстрады и оркестру джазовой музыки».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»