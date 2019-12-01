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19:28 | 23.12.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае
Счет был открыт на 9 минуте Дэном Секстоном. Далее шайбу забил Артем Гареев. После этого отличились соперники: гол забил Кейн, но уральские хоккеисты ответили голом Брукса Мэйсека. Четвертую шайбу забил Джефф Плэтт.
Игра завершилась со счетом 1:4.
Добавим, что сейчас «Автомобилист» находится на 4 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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