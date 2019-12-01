«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае

19:28 | 23.12.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Уральский «Автомобилист» обыграл хоккеистов «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае.



Счет был открыт на 9 минуте Дэном Секстоном. Далее шайбу забил Артем Гареев. После этого отличились соперники: гол забил Кейн, но уральские хоккеисты ответили голом Брукса Мэйсека. Четвертую шайбу забил Джефф Плэтт.



Игра завершилась со счетом 1:4.



Добавим, что сейчас «Автомобилист» находится на 4 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»