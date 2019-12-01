Энергетики планируют установить освещение в 15 парках и скверах Екатеринбурга в 2020 году

19:15 | 23.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 23 декабря, председатель комитета по благоустройству Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова и заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Горсвет» Юрий Хмелёв рассказали журналистам об итогах прошедшего года и планах на следующий. В 2020 году энергетики собираются установить освещение в 15 городских парках и скверах.



Как отметила Благодаткова, работы в сквере около спорткомплекса «Уралец» уже начались. Также она рассказала, что в текущем году энергетики выполнили весь план работ на улицах Семь Ключей, улице Ачинской, участке улиц Белякова, Камской, Вишнёвой.



Кроме того, сотрудники «Горсвета» еженедельно занимаются устранением последствий ДТП, связанных с поломками освещения.



Добавим, что МБУ «Горсвет» отвечает за все городское освещение: 40 тысяч светильников и около 1200 километров сетей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»