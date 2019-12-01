На ремонт дорог в Екатеринбурге в 2020 году потратят более 700 миллионов рублей

18:34 | 23.12.2019

Фото: ptzgovorit.ru

Более 714 миллионов рублей потратят на ремонт 16 объектов из числа автодорог в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Планируется, что 95% средств будут предоставлены федеральным бюджетом.



Ремонтировать в 2020 году будут улицы Светлореченкскую (от Объездной до Суходольской), Бебеля (от Готвальда до Технической), Готвальда, Техническую (от Ватутина до Надеждинской), Шефскую (от Фронтовых бригад до Красных Командиров), Ильича (от Машиностроителей до Избирателей), 40-летия Комсомола (от Высоцкого до Сыромолотова), Советскую (от Шевченко до Уральской), Сулимова (от Данилы Зверева до Учителей), Армавирскую (от Завокзальной до Артинской), Завокзальную (от проспекта Космонавтов до улицы Армавирской), Луначарского (от Малышева до Тверитина), Юлиуса Фучика, Академика Бардина (от Ясной до Амундсена) и Белореченскую (от Шаумяна до Волгоградской).



Отметим, что всех подрядчиков уже определили. Они начнут заниматься ремонтом с началом строительного сезона.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»