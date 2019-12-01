Свердловский Роспотребнадзор заставил «Монетку» прекратить продавать алкоголь без документов

18:22 | 23.12.2019

Фото: wikimapia.org

В Красноуфимске сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в реализации продукции магазином «Монетка». Там продавалась алкогольная продукция без товаросопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота.



Кроме того, без нужной документации в магазине продавали детские товары и товары легкой промышленности. Также реализовывался алкоголь с истекшим сроком годности, нарушались условия хранения кондитерских изделий, не соблюдался температурно-влажностный режим при реализации продуктов питания, реализация пищевой продукции осуществлялась без документов, подтверждающих её происхождение, качество и безопасность. У сотрудников Роспотребнадзора возникли вопросы и по поводу вместительности складов, не соответствующей объему поступающей продукции.



В результате специалисты выдали владельцу магазина предписание об устранении нарушений. Так как во время ООО «Элемент-Трейд» требования не исполнило, суд привлек организацию к административной ответственности. Также действия юрлица признали противоправными и вновь потребовали устранить нарушения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»