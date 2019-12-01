В праздники больницы Екатеринбурга будут работать по особому графику

16:42 | 23.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года медпомощь в Екатеринбурге будет организована по особому графику. Как рассказали в администрации города, отделения будут принимать горожан с 9:00 до 15:00.



Вызов врача при этом будет осуществляться с 8:00 до 19:00 бригадами неотложной медпомощи, а в городских стационарах медуслуги будут оказываться как обычно – в круглосуточном режиме.



Стоматологическую помощь можно будет получить в поликлиниках СП № 1, СП № 12 и АНО «Стоматология» с 9:00 до 15:00. Неотложная стоматологическая помощь у стоматолога-хирурга будет оказываться в ночное время с 21:00 до 06:00 в СП №1 (для взрослых) и в ДГКБ №9 (для детей).



Также в круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»