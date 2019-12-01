Отец погиб, а дочка пострадала: в Екатеринбурге на Эльмаше в ДТП легковушку отбросило на пешеходов

16:07 | 23.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В уральской столице на Эльмаше произошло ДТП, в котором погиб 38-летний мужчина. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, на перекрестке улиц Стачек и Энтузиастов столкнулись 2 легковушки, одну из которых отбросило на пешеходов.



По предварительным данным, водитель Ford Kuga врезался в «УАЗ Патриот», после чего отечественный автомобиль отлетел на тротуар. 38-летний мужчина скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.



Кроме того, в ДТП пострадала 8-летняя дочка мужчины. Она получила черепно-мозговую травму. Также в момент ДТП на тротуаре была ещё одна 8-летняя девочка, но, к счастью, она не пострадала.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»