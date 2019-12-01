Прокуратура жестко раскритиковала работу регионального Минприроды по защите лесов

15:40 | 23.12.2019

Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в деятельности регионального Министерства природных ресурсов и экологии при реализации полномочий по защите лесов. Так, отмечается пассивная работа министерства по взысканию в судебном порядке сумм ущерба, причиненного природными пожарами лесному хозяйству, бездействие по контролю за соблюдением арендаторами условий договоров аренды лесных участков и проектов освоения лесов.



Имеются недостатки в осуществлении Министерством деятельности по взысканию задолженности за использование лесов, о чем свидетельствует ее постоянный рост.



Сложившаяся ситуация потребовала вмешательства органов прокуратуры региона. Так, в ноябре текущего года организованы масштабные проверочные мероприятия в отношении арендаторов лесных участков и иных субъектов лесных правоотношений, которыми в связи с принятием к ним мер прокурорского реагирования погашены долги перед бюджетами Российской Федерации и Свердловской области на общую сумму свыше 18 млн. рублей.



О недостатках в работе Министерства прокурор области проинформировал Губернатора региона.



Необходимо отметить, что нарушения в деятельности Министерства выявлялись прокуратурой области и ранее.



Так, в июне текущего года прокуратурой области проведена проверка реализации Министерством полномочий по защите лесов.

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