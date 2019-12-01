В столице Урала загорелся автомобильный салон Lexus

14:41 | 23.12.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Металлургов, 60 загорелся автомобильный салон Lexus. Из здания эвакуировали десятки человек – руководство, посетителей и продавцов.



В результате короткого замыкания загорелась вывеска, и пошёл дым. При первом сигнале о пожаре, к автосалону выехало семь единиц пожарной техники и 28 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасателям удалось потушить огонь в течение десяти минут.



В результате произошедшего никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»