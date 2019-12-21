Свердловская ГИБДД опубликовала график работы в новогодние праздники

14:13 | 23.12.2019

Фото: Е1.RU

Свердловская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние праздники.



Рабочими днями оказались 30 декабря, а также 3, 4 и 5 января. Время приёма – с 09:00 до 17:00 (без перерыва). В эти дни свердловчане смогут подать заявления на регистрацию транспортных средств, выдачу или замену водительских удостоверений.



Отметим, с 9 января приём граждан будет осуществляться по обычным графикам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»