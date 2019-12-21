Свердловская прокуратура обжаловала оправдательное решение суда в отношении мужчины, выбросившего в окно младенца

13:45 | 23.12.2019

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Прокуратура обжаловала решение североуральского городского суда, который оправдал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство младенца. Эти летом он выкинул ребёнка из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Малыш остался жив благодаря очевидцу, успевшему поймать его.



В пресс-службе СКР по Свердловской области напомнили, что ребенка поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия.



10 декабря суд вынес оправдательный приговор обвиняемому из-за нехватки улик. Однако сторона гособвинения не согласилась с решением ведомства.



Как рассказали пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сторона обвинения полагала, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.



На приговор Североуральского горсуда ведомство принесло апелляционное представление. Также апелляционную жалобу подал и представитель малыша.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»