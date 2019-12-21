В результате ДТП в Екатеринбурге погиб мужчина и пострадала его восьмилетняя дочь

13:16 | 23.12.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Стачек — Энтузиастов произошло ДТП, в котором погиб мужчиеа и пострадал ребёнок. Об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



По предварительной информации, Ford Kuga двигался по улице Стачек со стороны Баумана и на нерегулируемом перекрестке врезался в «УАЗ Патриот», который двигался по Энтузиастов со стороны Баумана.



В результате столкновения отечественный автомобиль развернуло и отбросило на трех пешеходов — мужчину и двух детей. От полученных травм 38-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Его восьмилетнюю дочь госпитализировали с предварительным диагнозом тяжёлая черепно-мозговая травма.



Ещё один пешеход, тоже девочка восьми лет, не пострадала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»