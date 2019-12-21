В Первоуральске сотрудники ФСБ и полиции изъяли оптовую партию контрафактного алкоголя

Сотрудники УФСБ по Свердловской области и полицейские выявили два склада с контрафактной алкогольной продукции, расположенный в Первоуральске по адресу ул. Кольцевая,5а.Как стало известно veved.ru, в ходе проведения спецоперации удалось задержать грузовой автомобиль, в котором находилось 380 коробок с этиловым спиртом (в каждой коробке по 50 «фунфыриков»).На первом складе изъято 16 коробок этилового спирта, на втором – 32 коробки с водкой «Финская», 24 коробки «Хортицы», 14 коробок водки «Талка», несколько коробок с виски, коньяком и шампанским.Сотрудниками правоохранительных органов установлены собственник складов и арендатор.Вся продукция помещена на склад ОМВД по Первоуральску.