Екатеринбург украсили рождественские шары и ангелы

12:32 | 23.12.2019

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге четыре прихрамовые площадки украсили большие рождественские шары со световыми инсталляциями и фигуры ангелов.



Так, в преддверии Нового года и Рождества трехметровый шар и десять маленьких шаров с подарочными коробками появились у Храма-на-крови. А на площадки перед Свято-Троицким собором установили экспозицию из восьми ангелов, между которыми расположили украшенный гирляндами большой шар. Также украсили площадки перед часовней святой Екатерины и храма Большой Златоуст.



В пресс-службе Фонда святой Екатерины рассказали, что ангелы и шар будут украшать уральскую столицу до 20 февраля 2020 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»