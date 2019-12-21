В Екатеринбурге завершились обсуждения новой развязки у «Калины»

11:26 | 23.12.2019

Фото: Goggle Maps

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по поводу строительства новой развязки у концерна «Калина» на ЖБИ. Большинство обсуждающих высказались против строительства, однако их мнение оставили без внимания.



Из 106 участников 38 предложили рассмотреть альтернативные варианты проекта, а еще 48 человек заметили, что строительство ухудшит экологию. В мэрии же на это ответили тем, что для защиты жилой застройки от негативного воздействия транспорта вдоль улицы Комсомольской предусмотрена установка шумозащитных экранов.



Также 25 человек заявили, что въезде и выезды из микрорайона Синие камни для легковых автомобилей небезопасны и могут спровоцировать множество аварий на участке. А 10 человек отметили, что реконструировать развязку вообще не нужно.



Из всех 28 замечаний в администрации города одобрили только два.



Напомним, что работы по реконструкции развязки на ЖБИ запланированы на следующий год. Согласно проекте, мост на улице Комсомольской, проходящий через жд пути, снесут и построят новый. Также планируют сделать велодорожки шириной 2, 5 метра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»