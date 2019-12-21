В Нижнем Тагиле под суд отправили экс-замначальника исправительной колонии

10:52 | 23.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В Нижнем Тагиле осудят бывшего замначальника ИК-13 за кражу подсолнечного масла. Вместе с местной жительницей под суд пойдет и ее сожитель, который обвиняется в пособничестве.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что с мая 2017 года по март 2018 года заместитель начальника обладала сведениями об излишках подсолнечного масло, скопившихся в столовой, но не рассказала об этом начальнику учреждения. Вместо этого женщина нашла покупателя, вывезла продукт с территории исправительной колонии и перепродала масло одному из предпринимателей города. В целом она похитила 902,2 килограмма подсолнечного масла, что оценивается на сумму свыше 60 тысяч рублей.



В ведомстве добавили, что женщина также решила продолжить махинации и с помощью сожителя перепродала вторую партию масла массой 2387,4 килограмма.



В результате после расчета за похищенный продукт соучастника поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области. На обоих обвиняемых завели уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»