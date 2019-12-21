Судебные приставы помогли екатеринбурженке вернуть работу

10:14 | 23.12.2019

Фото: yandex.ru/images

В столице Урала судебные приставы помогли работнице музея вернуть работу. Женщину уволили из-за того, что работодателя не удовлетворил результат ее работы во время испытательного срока. Он расторг трудовой договор по собственной инициативе, а женщина пошла обжаловать его решение в суд.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования истца. Пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и вручил музею требование об исполнении решения суда.



В результате женщина восстановилась на работе и приступила к выполнению своих обязанностей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»