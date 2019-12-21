В Нижнем Тагиле волейболистки «Уралочки» уступили «Динамо»

09:22 | 23.12.2019

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки «Уралочки» уступили московскому «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России на домашнем поле в Нижнем Тагиле. Игра закончилась со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:19, 13:25).



Первые три сета прошли для спортсменок в примерно равной борьбе, однако одержать победу «Уралочка» смогла только в третьем сете. А вот четвертая партия оказалось провальной для команды Николая Карполя: сначала волейболистки «Динамо» оторвались на восемь очков, затем на десять, в конце концов «Уралочка» уже не смогла вернуться в игру.



В пресс-службе екатеринбургского волейбольного клуба отметили, что это уже второе поражение команды Карполя, причем оба были в Нижнем Тагиле. Ранее уральские волейболистки уступили в «Суепрлиге» саратовскому «Протону», а теперь реванш за поражение на старте сезона взял «Динамо».



Теперь в турнирной таблице чемпионата России «Уралочка» уже не находится на первой строчке, пропустив вперед калининградский «Локомотив».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»