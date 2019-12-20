В Екатеринбурге по пути домой без вести пропал мужчина

20:46 | 22.12.2019

В Екатеринбурге пропал 56-летний Сергей Суетин. Последний раз его видел коллега на остановке «Уктус» (переулок Гончарный, в сторону Химмаша) 21 декабря. Они попрощались в 22.00. Домой Сергей Николаевич так и не приехал.



Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, тёмно-карие глаза. На момент пропажи был одет в чёрную футболку, чёрную кофту, синие джинсы, чёрную куртку, чёрную шапку в серую полоску, чёрные ботинки. С собой была чёрная кожаная сумка.



Если вам известна какая-что информация о возможном местонахождении Сергея Суетина – сообщите об этом по телефону +7-9000-44-02-20, Наталия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»