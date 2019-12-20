В Екатеринбурге столкнулись автобус, полный людей, и эвакуатор. Есть пострадавшие

17:32 | 22.12.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня днём в Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Малышева произошла авария с участием автобуса и эвакуатора. Есть пострадавшие.



Автобус, полный людей, двигался по маршруту № 077. В момент аварии эвакуатор перевозил красный Chevrolet. В результате столкновения у автобуса вылетело лобовое стекло. Повреждения получила и легковушка.



По словам очевидцев, водитель автобуса попытался проехать перекресток на «красный», однако точные причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. Из-за аварии в районе ДТП образовалась пробка.



В аварии пострадали три пассажира автобуса. Девушку с подозрением на перелом носа доставили в 24-ю горбольницу. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»