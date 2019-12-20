В Екатеринбурге состоялся турнир по дзюдо на призы главы города

16:54 | 22.12.2019

Фото: Александр Исаков

В минувшую субботу, 21 декабря, в Екатеринбурге прошёл первый турнир по дзюдо на призы главы города. Мероприятие состоялось на площадке спортивного клуба «Родина».



Участие приняли юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. 400 спортсменов сражались за звание сильнейшего в 17 весовых категориях.



По результатам соревнований, сильнейшие дзюдоисты смогут попасть в состав сборной области. Победители и призёры получили дипломы и медали муниципалитета.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»