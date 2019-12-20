Половина домов в Алапаевске может остаться без тепла. Причина – в мэрии

14:34 | 22.12.2019

В Алапаевске на следующей неделе может пропасть тепло и горячая вода в половине жилого фонда и ряде социальных объектов. Владельцы котельной, расположенной на площадке Алапаевского металлургического завода вынуждены пойти на такой шаг вследствие полной неоплаты денежных средств (перечислено всего 3%, задолженность около 30 миллионов рублей) за поставляемую теплоэнергию со стороны муниципального предприятия. Им нечем рассчитываться с поставщиками газа, электроэнергии и воды, а также выплачивать заработную плату сотрудникам.



Так, в случае, если до 9 часов утра 23 декабря денежные средства не поступят на расчетный счет предприятия, на котельной будет частичное ограничение режима потребления с понижением температуры теплоносителя на 10 градусов, а с 25 декабря будет введен режим полного ограничения режима потребления тепловой энергии.



О наступающих отключениях уже уведомлены как муниципальное предприятие «Энерготепло», которое взимает с населения и организаций денежные средства за тепло, но не перечисляет их владельцам котельной, так и глава Алапаевска Сайгид Билалов и прокуратура города. Соответствующее уведомление направлено и в адрес Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.



Добавим, что на этой неделе в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области состоялось совещание по данной проблеме, на котором было отмечено отсутствие на мероприятии Сайгида Билалова и низкий уровень организации администрации города по обеспечению прохождения отопительного сезона и погашения задолженности.

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