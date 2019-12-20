Новости дня
14:23 | 22.12.2019
Фото: Катерина Якушева
На Среднем Урале потеплеет в начале предстоящей недели
В понедельник, 23 декабря, в Свердловской области ночью -12...-17 °С, днём -5...-10 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег, днем до умеренного, на дорогах гололедица в виде снежного наката. В Екатеринбурге ночью -14...-16 °С, днём -5...-7 °С. Переменная облачность, без существенных осадков, вечером небольшой снег. На дорогах гололедица в виде снежного наката.
Во вторник, 24 декабря, в Свердловской области ночью -5...-10 °С, днём -2...-7 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем до сильного, метели. В Екатеринбурге ночью -5...-7 °С, днём -2...-4 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег.
В среду, 25 декабря, в Свердловской области ночью -4...-9 °С, днём -2...-7 °С. Облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег, на севере до умеренного, метели. В Екатеринбурге ночью -6...-8 °С, днём -2...-4 °С.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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