В Пионерском районе Екатеринбурга благоустроят бульвар на Блюхера

13:17 | 22.12.2019

Фото: 2ГИС

В предстоящем году в Пионерском районе Екатеринбурга благоустроят бульвар на улице Блюхера от дома № 41 до пересечения с улицей Данилы Зверева. Мэрия ищет подрядчика, который разработает проект.



«Должны быть велодорожки, детская площадка, инфографика на стендах, площадка для выгула собак, автостоянки, обустройство или ремонт пешеходных дорожек, наружное освещение и архитектурная подсветка»,- указано в документации.



Кроме того, нужно будет выполнить план озеленения с элементами ландшафтной архитектуры и разработать цветочное оформление из многолетних растений.



На эскизы, предусматривающие зимний и летний период, готовы выделить 500 тысяч рублей. Все работы должны выполнить до 1 апреля 2020 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»