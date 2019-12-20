Свердловский «Автомобилист» начнёт заключительную в 2019 году выездную серию

12:04 | 22.12.2019

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» начнёт заключительную в текущем году выездную серию. Уже завтра, 23 декабря, команда в Пекине встретится с местным «Куньлунем». Начало в 16:30 (по екб).



В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвёртое место и имеет в запасе 47 очков. Пекинский клуб с 45 очками расположился на седьмой строчке.



Напомним, затем уральская команда отправится по маршруту Владивосток – Хабаровск – Нур-Султан – Магнитогорск. Первый в году домашний матч «Автомобилист» проведёт пятого января – клуб встретит «Нефтехимик».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»