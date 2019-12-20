В Екатеринбурге прошли сразу два крупных международных танцевальных турнира

11:14 | 22.12.2019

страница Чемпионата мира по танцам в Екатеринбурге Вконтакте

Накануне, 21 декабря, в Екатеринбурге прошли чемпионат мира по профессиональным танцам и первый турнир Европейско-Азиатского танцевального совета.



Участников соревнований от имени губернатора Евгения Куйвашева приветствовал первый заместитель главы региона Алексей Орлов



В чемпионате мира участие приняли 23 сильнейшие танцевальные пары из Великобритании, Новой Зеландии, США, Финляндии, ЮАР, Японии, Китайского Тайпея и России (Николай Говоров и Евгения Толстая, Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова).



В чемпионате Евро-Азиатского танцевального совета выступают более 90 пар из разных стран мира.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»