В Екатеринбурге жители Солнечного оказались недовольны новым автобусным маршрутом

09:12 | 22.12.2019

В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 накануне изменился – теперь он ходит в новый микрорайон Солнечный. Местные жители ранее жаловались на нехватку автобусов, однако такие изменения тоже вызвали недовольства.



Оказалось, что конечная 054-го не оборудована всем необходимым для кондукторов и водителей автобусов, из-за чего они ходят в туалет прямо на остановке.



«То, что 054-й маршрут продлили до района Солнечный, – это хорошо. Но есть одно "но": на конечной нет даже туалета для кондукторов и водителей. Они изгадили всю остановку, никаких условий»,- сообщила местная жительница.



Когда именно остановку оборудуют всем необходимым – пока неизвестно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»