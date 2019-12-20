В Белоярское водохранилище выпустили 260 тысяч мальков толстолобика

15:36 | 21.12.2019

пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области

В Белоярское водохранилище выпущено 268 888 штук молоди пестрого толстолобика в рамках искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области.



В настоящее время все выпущенные в водный объект Белоярского водохранилища Свердловской области водные биологические ресурсы являются собственностью Российской Федерации.



Работы выполнялись с целью компенсации ущерба, причиненного водным ресурсам по объекту «Белоярская АЭС Энергоблок № 4».

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