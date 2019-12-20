В баре Екатеринбурга посетитель открыл стрельбу. Есть пострадавший

10:38 | 21.12.2019

Фото: ogonek_bar / instagram.com

В Екатеринбурге в баре «Огонек» посетитель открыл стрельбу после ссоры с охранником. Оружие преступления – травматический пистолет ИЖ-79 – сыщики изъяли и приобщили к материалам проверки.



Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Молодой человек, который решил поиграть в ковбоя, находясь в нетрезвом состоянии, задержан сотрудниками полиции и находится сейчас под стражей в дежурной части территориального ОВД, где приходит в себя после бурной вечеринки. Когда представители МВД задали ему вопрос, зачем стрелял, вразумительного ответа не последовало. Мужчина находился на корпоративе, где не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к таким печальным последствиям»,- сообщил Горелых.



Также руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области рассказал, что уголовное дело может быть возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия» или по ч. 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ «Покушение на убийство».



Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте проишествия. Госпитализация не потребовалась.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»