В Первоуральске пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

07:57 | 21.12.2019

В Первоуральске разыскивают 60-летнего Михаила Горбачёва. С 19 декабря местонахождение мужчины неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: шрам на животе. Был одет в тёмно-синий пуховик, чёрную шапку, строгие брюки чёрного цвета, чёрные ботинки.



Если вам известно местонахождение Михаила Михайловича – сообщите об этом по телефону +7(961)767-17-49, Андрей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»