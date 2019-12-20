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07:57 | 21.12.2019

В Первоуральске пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Первоуральске разыскивают 60-летнего Михаила Горбачёва. С 19 декабря местонахождение мужчины неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: шрам на животе. Был одет в тёмно-синий пуховик, чёрную шапку, строгие брюки чёрного цвета, чёрные ботинки.

Если вам известно местонахождение Михаила Михайловича – сообщите об этом по телефону +7(961)767-17-49, Андрей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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